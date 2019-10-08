سولاري: "قطر تملك المقومات لتنظيم كأس عالم ناجحة" من قبل beIN SPORTS October 8, 2019 18:57 0:43 دقيقة قال سانتياغو سولاري مدرب ريال مدريد السابق، إن قطر تملك المقومات لتنظيم كأس عالم ناجحة، مبرزاً ضرورة سعي المنتخب القطري كذلك لتقديم أداء مميز على أرض الملعب. مقابلات كأس العالم قطر FIFA 2022 - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 0:43 دقيقة سولاري: "قطر تملك المقومات لتنظيم كأس عالم ناجحة" 0:49 دقيقة كريسبو يشيد بمنشآت قطر 2:39 دقيقة غريزمان يبحث عن تحقيق الإجماع لدى اللاعبين 13:18 دقيقة تقرير خاص مع المغامر القطري فهد عبد الرحمن بادار 1:59 دقيقة الزمالك ينتظر قرار الـ"كاف" بشأن مباراة جينيراسيون 0:34 دقيقة تقارير تتحدث عن رغبة بايل في الرحيل عن ريال مدريد 0:39 دقيقة جنوب إفريقيا تبلغ ربع النهائي بفوزها على كندا 2:27 دقيقة الدوحة تستضيف النسخة الخامسة من "مؤتمر أسباير" 0:47 دقيقة أنباء عن اقتراب ميلان من إقالة مدربه جامباولو 2:38 دقيقة تغريدة هونغ كونغ: رابطة الدوري الأميركي لن تعتذر