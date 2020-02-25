الذوادي: ملاعب المونديال ستكون جاهزة مع نهاية العام المقبل February 25, 2020 13:55 1:26 دقيقة أكد حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث أن الاستعدادات الخاصة باستضافة مونديال 2022 تسير وفق الخطة الزمنية. وفي لقاء خاص مع beIN SPORTS أضاف الذوادي أن جميع ملاعب المونديال ستكون جاهزة مع نهاية العام المقبل . مقابلات -آخر الفيديوهات 3:03 دقيقة الدوري الإنكليزي الممتاز: أفضل 5 أهداف - الجولة 27 3:28 دقيقة الدوري الألماني: أفضل 5 أهداف - الجولة 23 2:18 دقيقة رحلة مجسّم كأس العالم من زيوريخ إلى الدوحة 12:26 دقيقة موجز الأخبار 0:30 دقيقة مباراة بايرن وتشيلسي - التغطية الخاصة 1:20 دقيقة ماذا قال ساديو ماني بعد الفوز على وست هام؟ 1:00 دقيقة ليفربول يفوز رغم عناد وست هام 1:01 دقيقة الأنصار يسقط الفيصلي في مباراة مجنونة من 7 أهداف 3:48 دقيقة تعليق النشاط الرياضي في الكويت بسبب كورونا 0:33 دقيقة سفيتولينا تودّع بطولة قطر من الدور الثاني