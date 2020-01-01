مونديال 2022: استكمال المراحل النهائية لأربعة ملاعب

واعتبر الذوادي أنّ نقل مجموعات كبيرة من المشجعين والزوار من مكان إلى آخر يمثل تحدياً للمنظمين.

وقال في حديث لموقع اللجنة الرسمي: "يجري العمل الآن لاستكمال المراحل النهائية لبناء استادات المدينة التعليمية والبيت والريان والثمامة. كما يستمر البناء في مراحل متقدمة في استادي راس أبو عبود ولوسيل، وسيجري إنجازهما قبل وقت كافٍ من انطلاق منافسات المونديال".

وكان استاد الجنوب (الوكرة) قد استضاف في آيار/مايو الماضي نهائي كأس الأمير بين الدحيل والسد، ليصبح ثاني الملاعب جاهزية بعد استاد خليفة الدولي الذي خضع لعملية تأهيل وتطوير وأعيد افتتاحه بنهائي كأس الأمير أيضاً في 2017، بينما يقترب اكتمال الأعمال في الاستادات الستة الأخرى.

واختبرت قطر جهوزيتها بشكل مكثف في عام 2019 مع استضافة بطولة كأس الخليج الرابعة والعشرين وكأس العالم للأندية، قبل ثلاثة أعوام من استقبال أول مونديال في الشرق الأوسط بين 21 تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/ديسمبر 2022.

ووصف الذوادي استضافة خليجي 24 ومونديال الأندية بالناجحة و"على الطريق الصحيح نحو تنظيم نسخة استثنائية من بطولة كأس العالم .. أسهمت البطولتان في إكسابنا خبرة عملية قيّمة في العديد من الجوانب التنظيمية مثل التذاكر، والترتيبات الأمنية، والاتصال، والسفر، وأماكن الإقامة، والمراسم...".

وبرغم ذلك تحدث عن "جوانب يمكن تحسينها لضمان تقديم تجربة أفضل للمشجعين. ينبغي أن تحظى بعض الجوانب التنظيمية بالأولوية، مثل السفر والأمن والتذاكر. ونحتاج كذلك إلى إطلاع المشجعين بشكل أكبر على الاعتبارات الثقافية في الدولة، ليشعروا بالراحة حيال زيارتهم إلى قطر".

وتابع الذوادي "أرى أن نقل مجموعات كبيرة من المشجعين والزوار من مكان إلى آخر سيمثل إحدى تحدياتنا في 2022، ونحتاج إلى وضع خطة دقيقة تضمن نقل المشجعين واللاعبين والمسؤولين بين الفنادق وملاعب التدريب والاستادات ومناطق المشجعين بكل سهولة ويُسر".

وأضاف "لا شك أن تشغيل خطوط المترو خلال هاتين البطولتين عاد بفائدة عظيمة وأثر إيجابي هائل على جهود التنظيم، فهي وسيلة انتقال مريحة تلائم الجميع، كما أنها الأسرع والأقل تكلفة للانتقال من مكان إلى آخر في قطر".

وأردف الذوادي ان لجنته "تعكف على مراجعة كافة مراحل رحلة المشجعين بدءً من استقلال المترو وحتى جلوسهم في مقاعد الاستاد، وذلك للتعرف على مدى سهولة وصولهم إلى محطات المترو، وتقييم مدى استفادتهم من إتاحة التنقل بالمترو مجاناً في أيام المباريات..".