ماذا يعني شعار بطولة كأس العالم قطر 2022 ؟

وبحسب ما قالت اللجنة العليا للمشاريع والإرث الجهة المنظمة لكأس العالم؛ فإن الشعار يرمز إلى الإرث المستدام الذي سيبقيه المونديال لقطر وللمنطقة.

وتم الكشف عن الشعار في العاصمة الدوحة وفي عدد من العواصم حول العالم في الوقت عينه.

وذكرت اللجنة العليا في سلسلة تغريدات فسّرت بها الشعار؛ أنه استوحي من الشال الصوفي التقليدي الذي يرتديه الناس حول العالم وفي المنطقة العربية والخليج على وجه التحديد بأشكال وتصاميم متعددة خلال فصل الشتاء.

ويرمز الرقم 8 بالإنكليزية إلى عدد ملاعب البطولة في قطر، كما يحوي الشعار على "الكَشيدَة" أحد سمات الخط العربي وتُستخدم للفصل بين الحروف لإضافة لمسة جمالية على الكلمات وتحقيق التوازن بين أطوالها.

ويتزين الشال الصوفي في قطر بزخارف مستوحاة من النقوش الشرقية العربية والآسيوية والتي ترمز لخصوصية المونديال الأول في الوطن العربي والثاني في قارة آسيا.

شعارات المونديالات السابقة