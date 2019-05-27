في المباراة الأولى، أكّدت نيوزيلندا حسن استعداداتها بعد خماسيتها في المباراة الافتتاحية ضد هندوراس بفوز جديد على النرويج بفضل ثنائية ستينسنس (71) وكيتولانو (83 من خطأ في مرمى فريقه).

وفي الثانية، منح هدفا أسيفيدو (41) وشياباكاسي (90+2) منتخب "ألبيسيليسيتي" الفوز والعبور إلى الدور المقبل على حساب منتخب هندوراس.

وبلغت نيوزيلندا وأوروغواي نقطتهما السادسة قبل الجولة الختامية في دور المجموعات في حين ما يزال رصيد النرويج وهندوراس خالياً من أية نقطة. هذان الأخيران سيتنافسان على بطاقة العبور الثالثة، والتي ستكون الأقرب منطقياً للإسكوندنافيين نظراً لقبول شباكهم عدد أهداف أقل.

جدير بالذكر أنّ التأهل المباشر للدور ثمن النهائي يكون لمتصدر كل مجموعة ووصيفه بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات من جملة 6 ستحتل المركز الثالث في المجموعات.