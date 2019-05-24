مباراة قطر ونيجيريا بث مباشر اليوم

موعد مباراة قطر ونيجيريا

البث المباشر لمباراة قطر ونيجيريا في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في كأس العالم دون الـ20 عاماً – بولندا 2019 اليوم الجمعة 24 أيار/مايو سيكون انطلاقاً من الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة قطر ونيجيريا ستكون منقولة حصرياً علىbeIN SPORTS HD 7 و beIN SPORTS HD (القناة المفتوحة).

مشاهدة مباراة قطر ونيجيريا في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

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