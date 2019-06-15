أثبتت أوكرانيا امتلاكها لجيل رائع بعد فوزها على كوريا الجنوبية 3-1 اليوم السبت في نهائي بطولة كأس العالم دون 20 عاماً التي استضافتها بولندا.

وتقدمت كوريا الجنوبية مبكراً بهدف لي كانغ من ركلة جزاء والتي احتسبت عقب العودة لتقنية الفيديو (5).

وتحسن أداء أوكرانيا التي لم تخسر أي مباراة في البطولة وتمكنت من إدراك التعادل بعد كرة حائرة بفضل سوبرياها (34).

واستفادت أوكرانيا في الشوط الثاني من المساحات التي أتيحت لها إثر اندفاع كوريا الجنوبية للهجوم وعاد سوبرياها لاعب دينامو كييف لإضافة الهدف الثاني له ولبلاده (52).

وقبل دقيقة من النهاية جاء الدور على هيورهي تسيتايشفيلي لإضافة الهدف الثالث من مجهود فردي رائع.