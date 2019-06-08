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دوري أبطال أوروبا
كأس العالم دون الـ20 عاما

الإكوادور تقصي الولايات المتحدة وتعبر لنصف النهائي

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تأهلت الإكوادور إلى نصف نهائي كأس العالم دون (20 عاما) لكرة القدم ببولندا بعد تغلبها على الولايات المتحدة الاميركية بهدفين لهدف في ربع النهائي اليوم السبت.

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وحسمت نتيجة المباراة في الشوط الاول حيث منح خوسيه سيفوينتيس الاسبقية للإكوادور (30) قبل ان يعادل تيموتي وياه نجل النجم السابق لكرة القدم  الليبيرية وميلان الايطالي والرئيس الحالي للبلاد جورج وياه (36) لكن خوان اسبينوزا منح التقدم للاكوادور مجددا قبل نهاية الشوط الاول للمباراة بدقيقتين.

وظلت نتيجة الشوط الاولى 2-1 على حالها حتى نهاية اللقاء لتتأهل الإكوادور الى المربع الذهبي حيث ستواجه يوم الثلاثاء 11 يونيو الفائز من مواجهة كوريا الجنوبية والسنغال التي تلعب لاحقا اليوم، 

وفي نصف النهائي الاخر، ستلتقي اوكرانيا الفائزة على كولومبيا مع ايطاليا المتأهلة على حساب مالي.

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