الإكوادور تقصي الولايات المتحدة وتعبر لنصف النهائي

وحسمت نتيجة المباراة في الشوط الاول حيث منح خوسيه سيفوينتيس الاسبقية للإكوادور (30) قبل ان يعادل تيموتي وياه نجل النجم السابق لكرة القدم الليبيرية وميلان الايطالي والرئيس الحالي للبلاد جورج وياه (36) لكن خوان اسبينوزا منح التقدم للاكوادور مجددا قبل نهاية الشوط الاول للمباراة بدقيقتين.

وظلت نتيجة الشوط الاولى 2-1 على حالها حتى نهاية اللقاء لتتأهل الإكوادور الى المربع الذهبي حيث ستواجه يوم الثلاثاء 11 يونيو الفائز من مواجهة كوريا الجنوبية والسنغال التي تلعب لاحقا اليوم،

وفي نصف النهائي الاخر، ستلتقي اوكرانيا الفائزة على كولومبيا مع ايطاليا المتأهلة على حساب مالي.