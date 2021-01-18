ما هي المباريات التي قد يغيب عنها ميسي وما هو المختلف عن حالة طرد رونالدو في السوبر؟

هُمام كدر

وتعرض النجم الأسطوري لبرشلونة ميسي للطرد بعد ضربه لاعب أثلتيك بلباو، أسيير فياليبر قبل نهاية الوقت الإضافي الثاني من مباراة الفريق الكاتالوني ضد الفريق الباسكي في نهائي كأس السوبر الإسباني والذي خسره أولاد رونالد كومان 3-2.

وعاد ميسي، الذي تعافى من إصابة طفيفة ليحتل مكانه في التشكيلة الأساسية لبرشلونة، بعد غياب عن نصف النهائي ضد ريال سوسييداد، لكنها عودة لم تكن حميدة لأنها شهدت أول طرد في مسيرته في البلاوغرانا بعد أن خاض المباراة رقم 753 مع النادي.

The night Messi and Ronaldo became human 😔



Messi picked up a red card for the first time in his career as Barcelona lost the Supercopa de España.



Ronaldo failed to find the back of the net as Juventus lost 2-0 to Inter Milan. #beINSerieA pic.twitter.com/eHdRKdPeKi — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) January 18, 2021

في الدقيقة 119 من المباراة، تنافس ميسي مع اللاعب البديل فياليبر وبعيدًا عن الكرة أثبتت الإعادة التلفزيونية أن ليو ضرب بيده منافسه ثم رصدها حكم الفيديو المساعد فأخرج الحكم خيسوس جيل مانزانو من جيبه الخلفي اللون الذي يخشاه كل لاعبي كرة القدم.

وقد يواجه اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا إيقافاً لعدد من المباريات ينفذ إلى الليغا وكأس الملك، بانتظار قرار اللجنة التأديبية للاتحاد الإسباني (RFEF) ليكون لها الكلمة الأخيرة بشأن مدة الإيقاف.

ذكرت صحيفة آس الإسبانية، أنه وفقاً للمادة 123 التي تحكم اللعب النظيف فإن الحد الأقصى للعقوبة سيكون ثلاث مباريات، أما إذا احتكم للمادة 98 من قانون الانضباط فيمكن أن تكون مدة الغياب بين 4 و12 مباراة.

وكانت هذه هي البطاقة الحمراء الثالثة في مسيرة ميسي التي استمرت 17 عامًا بشكل عام، بعد أن طرد مع منتخب بلاده الأرجنتين مرتين.

وطرد ميسي بعد مواجهة مع غاري ميديل في مباراة تحديد المركز الثالث لكوبا أمريكا في يوليو 2019 بين الأرجنتين وتشيلي، وتم طرده في أول مباراة دولية له ضد المجر في 2005.



ريال يكسب برشلونة في ذهاب السوبر رغم طرد رونالدو

وإذا تمت معاقبة ميسي بأربع مباريات، فلن يلعب يوم الخميس في كأس الملك ضد كورنيا، ومباراة الليغا يوم الأحد في إلتشي، ثم مباراة افتراضية بالدور الموالي من بطولة الكأس إذا ما تأهل البرسا يوم الأربعاء 27 يناير أو الخميس 28 ومباراة الليغا في كامب نو ضد أتلتيك يوم الأحد 31. وإذا سقط برشلونة هذا الأسبوع في كورنيا وعوقب ميسي بهذه المباريات الأربع، فلن يلعب في 7 فبراير في الدوري ضد بيتيس أيضًا.

يذكر أنه وفي المسابقات الإسبانية، كان ليو قد رأى اللون الأحمر مع "برشلونة ب" في مباراة خارج الديار ضد نادي بينيا سبورت (0-0) تحديدًا في 27 فبراير 2005.

10 حالات طرد في مسيرة رونالدو - معظمها بسبب التهور

وأعادت حادثة طرد ميسي أمس إلى الأذهان طرد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حين كان لاعبًا في صفوف ريال مدريد ضد برشونة بالذات ضمن ذهاب كأس السوبر المحلي 2017، حينها أوقف الاتحاد الإسباني الدون لـ 5 مباريات في عقوبة قوامها على الشكل التالي: مباراة واحدة للطرد بعد أن تلقى إنذارين صفراوين، بالإضافة إلى أربع مباريات أخرى بسبب دفعه الحكم من الخلف بعد إشهار البطاقة الحمراء.

