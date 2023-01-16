أبرز أصداء فوز برشلونة بلقب السوبر الإسباني من قبل beIN SPORTS January 16, 2023 16:48 1:13 دقيقة احتفل برشلونة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بفوزه بلقب السوبر الإسباني بعدما تجاوز ريال مدريد 3-1، فيما أضاء الأخير على عدد مباريات حارسه البلجيكي كورتوا مع الفريق. تقارير إخبارية كأس السوبر الإسباني ريال مدريد برشلونة -آخر الفيديوهات 3:19 دقيقة الدوري الإنكليزي: أفضل 5 أهداف - الجولة 20 1:13 دقيقة أبرز أصداء فوز برشلونة بلقب السوبر الإسباني 3:10 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 19 0:26 دقيقة العراق يتغلب على منتخب قطر ويتأهل لنهائي خليجي 25 5:42 دقيقة ميدفيديف يعبر بسهولة إلى ثاني أدوار بطولة أستراليا 0:41 دقيقة ألياسيم يتخطى عقبة الدور الأول بفوز صعب 0:33 دقيقة فاينورد يواصل صدارته للدوري الهولندي 0:38 دقيقة حادثٌ مروري يودي بحياة عدد من مشجعي العراق 0:41 دقيقة المنتخب القطري يقتنص فوزاً ثميناً في مونديال اليد 1:54 دقيقة كأس موسم الرياض على شاشة beIN SPORTS