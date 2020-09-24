نزال بين بايرن وإشبيلية من أجل السوبر الأوروبي من قبل beIN SPORTS September 24, 2020 12:43 2:58 دقيقة تقام اليوم الخميس مواجهة من العيار الثقيل بين بايرن ميونيخ وإشبيلية من أجل التتويج بلقب السوبر الأوروبي على أرضية ملعب بوشكاش أرينا. تقارير إخبارية كأس السوبر الأوروبية بايرن ميونيخ إشبيلية -آخر الفيديوهات 1:35 دقيقة قمة مرتقبة بين الدحيل والتعاون 0:58 دقيقة الهلال يؤكد عدم رضاه عن قرار الاتحاد الآسيوي 0:45 دقيقة دينامو كييف يضع قدماً في دور المجموعات 1:07 دقيقة لوبيتيغي يؤكد جاهزية إشبيلية لمواجهة بايرن 0:48 دقيقة فليك: حضرنا إلى بودابيست من أجل التتويج 0:52 دقيقة الرابطة الفرنسية توقف دي ماريا أربع مباريات 0:32 دقيقة تعيين فرانك دي بور مدربا جديدا للمنتخب الهولندي 4:29 دقيقة موهبة هافيرتس تنفجر أخيراً في كأس الرابطة 3:11 دقيقة أرسنال يتجاوز عقبة ليستر ويتأهل للدور الرابع 3:09 دقيقة باختاكور يُسيطر على صدارة المجموعة الثانية