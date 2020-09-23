فليك: حضرنا إلى بودابيست من أجل التتويج من قبل beIN SPORTS September 23, 2020 23:28 0:48 دقيقة أكد مدرب بايرن ميونيخ هانز ديتر فليك، أن فريقـَه جاء إلى العاصمةِ المجريةِ بودابيست من أجل التتويج ِ بكأس السوبر الأوروبية مشيراً إلى أن مهمة َ بطل أوروبا لن تكون سهلة ً أمام فريق ٍ صعب المِراس، مثل إشبيلية. تقارير إخبارية كأس السوبر الأوروبية بايرن ميونيخ إشبيلية هانزي فليك -آخر الفيديوهات 0:58 دقيقة الهلال يؤكد عدم رضاه عن قرار الاتحاد الآسيوي 1:07 دقيقة لوبيتيغي يؤكد جاهزية إشبيلية لمواجهة بايرن 0:48 دقيقة فليك: حضرنا إلى بودابيست من أجل التتويج 0:52 دقيقة الرابطة الفرنسية توقف دي ماريا أربع مباريات 0:32 دقيقة تعيين فرانك دي بور مدربا جديدا للمنتخب الهولندي 4:29 دقيقة موهبة هافيرتس تنفجر أخيراً في كأس الرابطة 3:11 دقيقة أرسنال يتجاوز عقبة ليستر ويتأهل للدور الرابع 3:09 دقيقة باختاكور يُسيطر على صدارة المجموعة الثانية 1:32 دقيقة اعتبار الهلال السعودي منسحباً من دوري أبطال آسيا 1:56 دقيقة السومة يعتذر من جمهور الأهلي ويعد بالتدارك