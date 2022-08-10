وسجل للفريق الملكي مدافعه النمساوي ديفيد ألابا 37، وهدافه الفرنسي كريم بنزيمة 65.

وأصبح بنزيمة ثاني الهدافين التاريخيين في النادي الملكي بوصوله إلى الهدف (324)، متجاوزاً رقم الأسطورة راؤول غونزاليس (323 هدفاً)، مع العلم أن الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو هو الهداف التاريخي للملكي بـ450 هدفاً.

وخاض ريال مدريد مباراة الكأس السوبر للمرة الثامنة في تاريخه، محققاً اللقب الخامس له بعد (2002، 2014، 2016، 2017 و2022).

وبات أنشيلوتي أكثر مدرب تحقيقاً للقب السوبر، إذ ظفر به مع ميلان الايطالي عامي 2003 و2007 ومع ريال مدريد عام 2014.

كما بات ريال مدريد أكثر الفرق فوزاً باللقب (5 مرات) مشاركة مع غريمه المحلي برشلونة (1992 و1997 و2009 و2011 و2015) وميلان (1989 و1990 و1994 و2003 و2007).

وبإحرازه الكأس القارية، يبدأ ريال مدريد موسمه بأفضل طريقة معولاً على عامل الثبات في مسعاه للاحتفاظ بلقبي الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا.

نفس تشكيلة نهائي دوري الأبطال

وبدأ أنشيلوتي اللقاء بنفس التشكيلة التي خاض بها نهائي دوري أبطال أوروبا، مفضلاً الابقاء على الوافدين الجديدين الألماني أنتونيو روديغر والفرنسي أوريليان تشواميني على مقاعد البدلاء.

وكما كانت الحال في نهائي باريس، اعتمد المدرب الإيطالي على الثلاثي الألماني توني كروس والبرازيلي كازيميرو والكرواتي لوكا مودريتش في الوسط، والبرازيلي فينيسيوس جونيور والأوروغوياني فيديريكو فالفيردي وبنزيمة في الهجوم.

أما من جهة نظيره أوليفر غلاسنر، فكان لاعب الوسط الصربي فيليب كوستيتش الغائب الأبرز عن الفريق الفائز بلقب "يوروبا ليغ"، إذ لم يسافر الى هلسنكي تمهيداً لانتقاله الى يوفنتوس الإيطالي، فيما جلس الوافد الجديد المهاجم ماريو غوتسه، القادم من أيندهوفن الهولندي، على مقاعد البدلاء حتى بداية الشوط الثاني.

وبعد سيطرة ميدانية لريال، كاد الفريق الألماني أن يفاجئ النادي الملكي بهجمة مرتدة سريعة لولا تألق الحارس البلجيكي تيبو كورتوا في صد تسديدة الياباني دايشي كامادا (14)، ثم رد فريق أنشيلوتي بمحاولة أخطر لفينيسيوس جونيور الذي بدا في طريقه للتسجيل لكن مواطنه قلب الدفاع توتا تدخل في الوقت المناسب لإبعاد الكرة قبل تجاوزها خط المرمى (17).

وأظهر إينتراخت فرانكفورت أنه لن يكون لقمة سائغة أمام العملاق الإسباني وهدد مرماه مرة أخرى بتسديدة من زاوية صعبة لأنسغار كناوف تألق كورتوا في صدها (25).

لكن وبعد تسديدة جميلة لفينيسيوس جونيور حولها الحارس كيفن تراب إلى ركنية، افتتح ريال التسجيل من كرة ثابتة بعدما وصلت إلى رأس بنزيمة ومن بعده إلى رأس كازيميرو الذي حولها لتجد ألابا، فأودعها الشباك (37).

وبقيت النتيجة على حالها حتى نهاية الشوط الأول، ثم بدأ ريال الثاني بفرصة خطيرة جداً لفينيسيوس جونيور تألق تراب في صدها (55)، قبل أن يعاند الحظ كاسيميرو الذي اصطدمت تسديدته الصاروخية بالعارضة (61).

وأثمرت محاولة النادي الملكي عن هدف ثانٍ في الدقيقة 65 بطله بنزيمة الذي وصلته الكرة بتمريرة من الجهة اليسرى عبر فينيسيوس جونيور، فأطلقها من مشارف المنطقة الى يمين تراب الذي لمسها من دون أن يتمكن من صدها.

وبذلك، احتفل الفرنسي بأفضل طريقة بأن يكون أكثر اللاعبين فوزاً بالكأس السوبر القارية (أربع مرات) مشاركة مع الإيطالي باولو مالديني والبرازيلي داني ألفيش ورفاقه في مدريد (مودريتش، كارفاخال، كروس)

