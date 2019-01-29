وبدا موناكو، القادم من خروج مخيب من الدور الرابع لمسابقة الكأس على يد ضيفه متز من الدرجة الثانية (1-3) قبل أن يضيف هزيمة ثالثة عشرة له في الدوري على يد ديجون (صفر-2)، في طريقه للتأهل الى النهائي للمرة السادسة في تاريخه المتوج بلقب واحد عام 2003، بعدما تقدم بهدفي البرتغالي روني لوبيز (18) والروسي ألكسندر غولوفين (24).

وسجل نادي الإمارة الذي عاد إليه مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم، هدفيه رغم الضربة التي تلقاها بعد أقل من ربع ساعة على بداية اللقاء بطرد لاعب الوسط وليام فانكور لحصوله على إنذارين، لكن التفوق العددي لمضيفه أعطى ثماره في النهاية لأنه قلص الفارق في الثواني الأولى من الشوط الثاني عبر الكسندر مندي (46) ثم سجل التعادل في الدقيقة 55 عبر ماركوس تورام.

وبقيت النتيجة على حالها حتى نهاية الوقت الأصلي، فاحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمها غانغان 5-4 وبلغ النهائي للمرة الأولى، معكرا على جارديم مباراته الأولى بعد العودة إلى منصبه السابق في محاولة لانتشال الفريق من مركزه التاسع عشر قبل الأخير في الدوري خلفا لتييري هنري الذي علق نادي الإمارة مهامه الخميس.

وكان موناكو استهل الموسم الحالي بإشراف جارديم نفسه لكنه أقيل من منصبه اثر الخسارة أمام رين 1-2 في 7 تشرين الأول/أكتوبر قبل أن يتم الاستعانة بخدمات هنري.

بيد أن الأمور لم تتحسن إطلاقا بقيادة مهاجم منتخب فرنسا السابق، فقام موناكو بتجميد مهام هنري الخميس قبل أن يعلن عودة جارديم الذي قاد الفريق إلى إحراز لقب بطل الدوري موسم 2016-2017 للمرة الأولى منذ 17 عاما، وإلى وصافة الدوري وكأس الرابطة الموسم الماضي.

وتقام المباراة الثانية في نصف النهائي الأربعاء بين ستراسبورغ وضيفه بوردو.