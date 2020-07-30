غارسيا: "ليون جاهز لمواجهة باريس سان جيرمان" July 30, 2020 20:05 1:01 دقيقة عبّر مدرب ليون رودي غارسيا عن رغبة فريقه الكبيرة في التتويج بكأس الرابطة الفرنسية التي غابت عن خزائن النادي في السنوات الماضية مشيرا بأن تشكيلته جاهزة لمواجهة باريس سان جيرمان. مقابلات رودي غارسيا باريس سان جيرمان ليون كأس الرابطة الفرنسية -آخر الفيديوهات 1:01 دقيقة غارسيا: "ليون جاهز لمواجهة باريس سان جيرمان" 0:56 دقيقة توخيل يؤكد رغبة سان جيرمان في مواصلة حصد الألقاب 0:34 دقيقة أنباء سارة قبل استئناف منافسات الـ"NBA" 0:38 دقيقة فيتنام تستضيف بعض مباريات كأس الاتحاد الآسيوي 0:31 دقيقة فيورنتينا يمدّد عقد مدربه "ياكيني" لموسم إضافي 0:59 دقيقة رابطة الدوري الإيطالي ترفض مقترحات "غرافينا" 0:36 دقيقة دورة سينسيناتي: دجوكوفيتش ونادال أبرز المشاركين 1:06 دقيقة "يويفا" واثق من السير الجيد للمسابقات الأوروبية 0:41 دقيقة استقالة جماعية لمجلس إدارة وفاق سطيف ! 0:42 دقيقة سحب العرض السعودي للاستحواذ على نادي نيوكاسل