غارسيا: "قدمنا مباراة جيدة" من قبل beIN SPORTS August 1, 2020 00:50 1:22 دقيقة أكد المدرب رودي غارسيا بأن فريق ليون قدم مباراة جيدة أمام باريس سان جيرمان مشيراً إلى ضرورة الفوز على يوفنتوس في دوري الأبطال. مقابلات أولمبيك ليون رودي غارسيا كأس الرابطة الفرنسية -آخر الفيديوهات 1:22 دقيقة غارسيا: "قدمنا مباراة جيدة" 1:50 دقيقة فيراتي: "نحن سعداء بهذا اللقب" 0:21 دقيقة مراسم تتويج باريس سان جيرمان بلقب كأس الرابطة 5:00 دقيقة باريس سان جيرمان بطلاً لكأس الرابطة للمرة التاسعة 0:47 دقيقة تثبيت قرار حرمان طرابزون سبور من خوض دوري الأبطال 3:14 دقيقة فولهام إلى نهائي الملحق المؤهل للبرميرليغ 8:14 دقيقة شكوك حول إقامة مباراة برشلونة ونابولي في الكامب نو 1:01 دقيقة غارسيا: "ليون جاهز لمواجهة باريس سان جيرمان" 0:56 دقيقة توخيل يؤكد رغبة سان جيرمان في مواصلة حصد الألقاب 0:34 دقيقة أنباء سارة قبل استئناف منافسات الـ"NBA"