أمام نحو خمسين الف متفرج، سجل ليونيل كارول الركلة الأخيرة الناجحة بعد إهدار غانغان ركلتي ترجيح، في مباراة متكافئة بين الفريقين في الأشواط الأربعة.



وأسقط غانغان بطل الدوري باريس سان جيرمان وحامل اللقب خمس مرات في ربع النهائي 2-1، قبل التخلص من موناكو بركلات الترجيح بعد تعادلهما 2-2، بفضل تألق الحارس مارك-أوريل كايار. من جهته، أقصى ستراسبورغ، ليون وبوردو.