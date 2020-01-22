وسجّل البرازيلي ماركينيوس (9) والإيفواري غيسلان كونان (31 خطأ في مرمى فريقه) ونيانزو كواسي (77) أهداف الفريق الباريسي.

وسيلاقي سان جيرمان في نهائي كأس الرابطة أولمبيك ليون يوم 4 أبريل المقبل في "ستاد دو فرانس".

وكان ليون قد تغلب الثلاثاء على ليل بركلات الترجيح 4-3 بعد تعادلهما 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وستكون المواجهة بين سان جيرمان، حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (8)، وليون الأولى في نهائي المسابقة منذ عام 2014 حين فاز النادي الباريسي 2-1 في طريقه لاحتكار اللقب لخمسة أعوام متتالية حتى 2018، قبل أن يتنازل عنه الموسم الماضي بخروجه من ربع النهائي.

