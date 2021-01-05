مورينيو يُشيد ببرينتفورد من قبل beIN SPORTS January 5, 2021 23:34 2:24 دقيقة أشاد المدرب البرتغالي لنادي توتنهام جوزيه مورينيو بفريق برينتفورد بعد تغلبه عليه بصعوبة في نصف نهائي كأس الرابطة الإنكليزية بهدفين دون رد الثلاثاء. مقابلات جوزيه مورينيو توتنهام كأس الرابطة الإنكليزية برينتفورد -آخر الفيديوهات 2:24 دقيقة مورينيو يُشيد ببرينتفورد 4:19 دقيقة توتنهام ينهي مغامرة برينتفورد ويبلغ النهائي 0:29 دقيقة ألينيا يقترب من خيتافي 0:30 دقيقة أتلتيكو مدريد مهتم بويليان جوزيه 2:43 دقيقة إدريسي يواصل البحث عن مشاركات أكثر 0:30 دقيقة بيولي يكشف مصير مشاركة إبراهيموفيتش أمام يوفنتوس 2:29 دقيقة لابورتا يتحدث لـbeIN SPORTS في مقابلة حصرية 1:26 دقيقة بوتشيتينو: "تدريب سان جيرمان بمثابة حلم" 0:52 دقيقة لمحات فنية مميزة من الـ"بريميرليغ" في ديسمبر 0:57 دقيقة اتحاد أميركا الجنوبية يدعم كافاني