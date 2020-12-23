أكمل مانشستر يونايتد عقد الفرق المتأهلة إلى الدور نصف النهائي من كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة في كرة القدم الأربعاء بفوزه المتأخر على مضيفه إيفرتون 2-صفر، لينضم إلى توتنهام الفائز في وقت سابق على مضيفه ستوك سيتي من الدرجة الأولى 3-1، ومانشستر سيتي وبرنتفورد المتأهلين الثلاثاء.

وانتظر يونايتد حتى الدقيقة 88 ليفتتح التسجيل عبر مهاجمه الأوروغوياني إدينسون كافاني بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يضيف البديل الفرنسي أنتوني مارسيال الهدف الثاني في الدقيقة السادسة من الوقت بدل عن ضائع بعد دخوله إلى منطقة الجزاء وتسديده في الجهة العكسية إثر تمريرة بينية من البديل الآخر ماركوس راشفورد (90+6).

وكان سيتي تغلب الثلاثاء على أرسنال 4-1، فيما حقق برنتفورد من الدرجة الأولى (الثانية فعلياً) المفاجأة بإقصائه نيوكاسل بالفوز عليه 1-صفر.