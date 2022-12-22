حسم مانشستر سيتي مباراة القمة في كأس الرابطة الإنكليزية أمام ليفربول عندما تغلب عليه 3-2 يوم الخميس ليضمن العبور إلى ربع النهائي.

وتناوب على أهداف سيتي كل من النرويجي هالاند والجزائري رياض محرز والهولندي أكي (10 و47 و58) بينما سجل للضيف كل من البرتغالي فابيو كارفايو والمصري محمد صلاح (20 و48).

وسبق وأن أخرج مانشستر سيتي منافسه القوي تشلسي في الدور الفائت حين تغلب عليه 2-0.

وفاز ليفربول بلقب الموسم الفائت على حساب تشلسي بركلات الترجيح.

غيابات وازنة



وخاض الفريقان المباراة في غياب العديد من الركائز الأساسية التي شاركت مع منتخبات بلادها في نهائيات كأس العالم في قطر أبرزها البرازيليان إيدرسون وأليسون بيكر والهولندي فيرجيل فان دايك والفرنسي كوناتيه فيرمينو وألكسندر ترينت أرنولد والأرجنتيني خوليان ألفاريس والبرتغالي روبن دياش، إضافة إلى مصابي ليفربول الكولومبي لويس دياس والبرتغالي ديوغو جوتا والبرازيلي فيرمينو.



وجلس العديد من اللاعبين الأساسيين أيضاً على دكة البدلاء لعودتهم للتو إلى صفوف الفريقين عقب المشاركة في المونديال أبرزهم نجوم سيتي فيل فودن وستونز وجاك غريليش والبرتغاليان برناردو سيلفا وجواو كانسيلو.