كأس الرابطة الإنكليزية

وسيكون محمد صلاح في مواجهة مباشرة مع زميله في المنتخب المصري ونجم أستون فيلا محمود تريزيغيه.

وبعد الفوز المثير على أرسنال بركلات الترجيح بعد تعادلهما 5-5، هدد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول بالتوقف عن خوض المسابقة بسبب مشاركة "الحمر" في كأس العالم للأندية في قطر.

وقال كلوب "إذا لم يجدوا لنا موعداً مناسباً، وليس الساعة الثالثة بعد منتصف الليل يوم عيد الميلاد، فلن نلعب (...) يتأهل الفريق الخصم أو أرسنال".

ويخوض ليفربول نصف نهائي البطولة العالمية في 18 كانون الأول/ديسمبر، علماً بأن مباراته في ربع نهائي كأس الرابطة مبرمجة في الأسبوع عينه.

لكن منظمي البطولة أصدروا بياناً بأنهم يتناقشون مع ليفربول على موعد بديل "تخوض الرابطة مناقشات مع ليفربول لتحديد موعد بديل نظراً لمشاركته في كاس العالم للأندية".

وسواجه حامل اللقب مانشستر سيتي نادي أوكسفورد يونايتد من الدرجة الثالثة، فيما سيواجه مانشستر يونايتد كولشستر يونايتد من الدرجة الرابعة.

كولشيستر الأدنى تصنيفاً بين الأندية الثمانية المتبقية في المسابقة، كان خسر مرتين أمام يونايتد: صفر-1 في الدور الخامس من مسابقة الكأس لموسم 1979، وصفر-2 في الدور الثالث من كأس الرابطة لموسم 1984.

وبعد إقصائه توتنهام القوي في الدور الثالث بركلات الترجيح، يبحث الفريق المتواضع عن تحقيق مفاجأة مدوية بإخراج يونايتد في ملعبه الشهير "أولد ترافورد".

وقال رئيسه روبي كاولينغ لشبكة "بي بي سي": "الجميع سعيد بهذه القرعة. تمارس كرة القدم لتعيش أياماً مماثلة. سنستمتع في كل دقيقة".

ويلعب إيفرتون على أرضه مع ليستر سيتي المتألق هذا الموسم.