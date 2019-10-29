غوارديولا: ساوثهامبتون قادر على النهوض مجدداً من قبل beIN SPORTS October 29, 2019 12:59 1:06 دقيقة أكد الإسباني غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن مباراة فريقه ضد ساوثهامبتون في كأس الرابطة الإنكليزية لن تكون سهلة وذلك رغم الخسارة القاسية والمذلة التي تعرض لها ساوثهامبتون على يد ليستر في الدوري بتسعة أهداف دون رد. مقابلات ساوثامبتون بيب غوارديولا كأس الرابطة الإنكليزية مانشستر سيتي الإنكليزي -آخر الفيديوهات 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 12:26 دقيقة موجز الأخبار 2:28 دقيقة أتليتيكو مدريد يبحث عن مواصلة نتائجه الجيدة 0:44 دقيقة إنتر يرحل إلى بريشيا بحثاً عن صدارة مؤقتة 1:51 دقيقة تايغر وودز يعادل الرقم القياسي لعدد الألقاب 2:17 دقيقة كأس العالم للناشئين: فرنسا تفتح مشوارها بالفوز 2:39 دقيقة موهبة إيكاردي "الهداف الفذ" تطفو على سطح باريس 0:37 دقيقة ستام يستقيل من تدريب فينورد 0:53 دقيقة معاقبة ريبيري بالإيقاف ثلاث مباريات 5:45 دقيقة ليفربول أجمل فريق في العالم والهلال سقط قناعه !