الفقرة التحكيمية لنهائي كأس الرابطة الإنكليزية من قبل beIN SPORTS March 1, 2020 20:12 2:05 دقيقة أكّد خبير التحكيم في قنوات beIN SPORTS الكابتن جمال الشريف صحة احتساب ركلة الركنية التي احتسبها الحكم لفائدة سيتي والتي أسفرت عن تسجيله الهدف الثاني في مرمى أستون فيلا برأسية للإسباني رودري. كأس الرابطة الإنكليزية الفقرة التحكيمية -آخر الفيديوهات 3:27 دقيقة كيكي: لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول ولكن 1:05 دقيقة هدفا مباراة ريال مدريد وبرشلونة بجميع اللغات 2:16 دقيقة تيرشتيغن: "الكلاسيكو معقد والدوري ما يزال طويلاً" 3:16 دقيقة زيدان: "أدّينا مباراة مكتملة" 0:20 دقيقة رونالدو يظهر في سانتياغو برنابيو خلال فوز الملكي 2:19 دقيقة كورتوا يؤكد أحقية ريال بالفوز في "كلاسيكو معقد" 1:54 دقيقة فينيسيوس: "إنها أمسيتي الأفضل مع ريال مدريد" 0:45 دقيقة قمة المصري ونهضة بركان تنتهي بالتعادل الإيجابي 2:09 دقيقة بوسكيتس: "أهدرنا فرصة الابتعاد عن ريال مدريد" 4:56 دقيقة الملكي يفك النحس ويعود لصدارة الليغا