بلغ أرسنال الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الرابطة الإنكليزية لكرة القدم بفوزه على ضيفه ليدز 2-صفر ليؤكد صحوته في الآونة الأخيرة.

وكان فريق شمال لندن حقق انطلاقة كارثية في الدوري المحلي حيث خسر مبارياته الثلاث الأولى في مطلع الموسم قبل أن يستعيد توازنه في الأسابيع الأخيرة.

وكعادة معظم فرق الصف الأول، خاض مدرب أرسنال الإسباني ميكيل أرتيتا المباراة بتشكيلة من الصف الرديف مانحًا الفرصة لبعض اللاعبين الاحتياطيين أمثال المهاجم البرازيلي غابريال مارتينيلي وزميله في خط المقدمة إدوارد نكيتياه.

وافتتح التسجيل لفريق العاصمة مدافعه البديل كالوم تشامبرز بعد ثوان قليلة من دخوله لأرضية الميدان بكرة رأسية تصدى لها حارس ليدز الفرنسي إيلان ميسلييه لكن الكرة تجاوزت الخط بسنتيمترات قليلة (55).

وحسم نكيتياه النتيجة مستغلا ترددًا في تشتيت الكرة من قبل مدافعي ليدز ليراوغ الحارس ويسدد في المرمى الخالي (69).

بدوره حجز سندرلاند بطاقة العبور إلى ربع النهائي بفوزه على كوينز بارك رينجرز بركلات الترجيح 3-1 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.