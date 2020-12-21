وذكر أرتيتا أن المهاجمَ الغابوني لا يزال يعاني من مشكلة في العضلة الخلفية للساق ، لكنه يشعر بتحسن أكثر مما كان عليه خلال اليومين السابقين. وكان أوباميانغ غاب عن مباراة الفريق السابقة في الدوري ، والتي خسرها أمام إيفرتون بهدف مقابل هدفين.

وأكد أرتيتا أن أوباميانغ يعرفُ قيمته في الفريق ولذلك يشعرُ بالإحباط من غيابه في هذه الفترة الحساسة، مضيفا أن المهاجمَ يشعر بالمسؤولية ويعمل جاهداً من أجل العودة إلى الملاعب بأسرع وقت ممكن . ويعتبر غيابُ أوباميانغ ضربة ً كبيرة للغانرز في هذه المواجهة، خاصة أن الفريقَ يعاني تراجعاً حاداً في النتائج والمستوى، الأمر الذي يهدد مستقبل المدرب ميكيل أرتيتا مع الفريق.