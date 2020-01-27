يونايتد في رحلة شاقة ضد جاره سيتي في كأس الرابطة

يحلّ مانشستر يونايتد الأربعاء ضيفاً على جاره وغريمه مانشستر سيتي حامل اللقب في إياب الدور نصف النهائي من كأس الرابطة الإنكليزية لكرة القدم، وذلك في مهمة صعبة لتعويض خسارته ذهاباً 1-3، فيما سيحاول أستون فيلا الإفادة من عاملي الأرض والجمهور الثلاثاء أمام ليستر سيتي وكسر تعادلهما (1-1 ذهاباً).

وسقط يونايتد في عقر داره على ملعب "أولد ترافورد" بنتيجة 1-3 في السابع من الشهر الجاري أمام جاره الذي تفوق عليه بشكل كبير، لا سيما في الشوط الأول الذي شهد تسجيل الضيوف الأهداف الثلاثة جميعها.

وستكون المهمة صعبة للشياطين الحمر أمام بطل إنكلترا في العامين الاخيرين، لا سيما في ظلّ غياب مهاجمهم وهدافهم ماركوس راشفورد الذي سيبتعد لما يقارب الثلاثة أشهر بداعي شِعر في أسفل ظهره.

وسيدخل الفريقان اللقاء بمعنويات عالية بعد بلوغهما الدور ثمن النهائي من كأس إنكلترا الأحد بفوزين سهلين، إذ تفوق سيتي على ضيفه فولهام من الدرجة الأولى 4-صفر ويونايتد على مضيفه ترانمير روفرز من الثانية 6-صفر.

ولا يبدو أن سيتي سيفرط بهذا التقدم على ملعب الاتحاد، لا سيما في ظلّ ابتعاده بفارق 16 نقطة عن ليفربول المتصدر في منافسات الدوري، وبالتالي سيسعى أقله للاحتفاظ بلقبيه في مسابقتي الكأس وتحقيق لقبه الأول في دوري أبطال أوروبا بقيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، رغم أن قرعة ثمن النهائي أوقعته في مواجهة نارية مع ريال مدريد الإسباني حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (13).

وفي المواجهة الاخرى، سيحاول أستون فيلا الخروج فائزاً من مواجهته أمام ليستر بعدما انتزع منه تعادلاً غالياً 1-1 في لقاء الذهاب بفضل هدف للبديل النيجيري كيليتشي إيهياناتشو.

وسيترقب ليستر، بطل انكلترا عام 2016، مدى جاهزية نجمه وهدافه جايمي فاردي الذي أُجبِر على مغادرة الملعب في الدقيقة 43 من مباراة فريقه ضد وست هام في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الأربعاء، رغم محاولته مواصلة اللعب.

ولكن المدرب الإيرلندي الشمالي برندن رودجرز هدّأ من المخاوف حول مدى خطورة إصابة هدافه متوقعاً عودته قريباً.

ويحتل فاردي صدارة هدافي الدوري الممتاز برصيد 17 هدفاً ساهمت بشكل كبير في احتلال فريقه المركز الثالث.