لحق ليستر سيتي بركب المتأهلين إلى الدور الثالث لبطولة كأس الرابطة الإنكليزية المحترفة لكرة القدم بفوزه بركلات الترجيح على مضيفه نيوكاسل يونايتد (4-2) بعد نهاية الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل 1-1 ضمن مباريات الدور الثاني من المسابقة.

وتقدم ليستر عن طريق جيمس ماديسون في الدقيقة 34، قبل أن يعدل الياباني يوشينوري موتو النتيجة لنيو كاسل في الدقيقة 53.

وحسمت ركلات الترجيح أيضاً بطاقة التأهل إلى الدور الثالث، إذ لجأ إليها فريقا بورنموث وفورست غرين بعد التعادل السلبي في الوقت الأًصلي من المباراة.

وفاز بورنموث بركلات الترجيح بنتيجة 3-صفر، ليتأهل إلى الدور الثالث من المسابقة.

وعاد إيفرتون بالفوز من ميدان مضيفه لينكولن سيتي، في الدور ذاته، بفوزه عليه 4-2 ، ليقتنص بطاقة التأهل إلى الدور الثالث أيضاً,

وتقدم لينكولن منذ الدقيقة الأولى عن طريق هاري أنديرسون، قبل أن يسجل الفرنسي لوكاس ديني هدف التعادل لإيفرتون في الدقيقة 36.

وفي الدقيقة 59 سجل الأيسلندي جيلفي سيغوردسن الهدف الثاني لإيفرتون من ركلة جزاء، قبل أن يسجل برونو أندرادي هدف التعادل لفريق لينكولن في الدقيقة 70.

وسجّل إيفرتون الهدف الثالث عن طريق النيجيري أليكس ايووبي في الدقيقة 81، قبل أن يسجل البرازيلي ريشارلسون الهدف الرابع في الدقيقة 88.

وانتزع سندرلاند بطاقة التأهل إلى الدور ذات ، بعد فوزه خارج ملعبه على بيرنلي 3 -1

وفي مباراة أخرى اكتسح سوانسي سيتي ضيفه كامبردج يونايتد 6 - صفر، كما فاز بورتسموث على مضيفه كوينز بارك رينجرز 2-صفر.

ونجح شيفيلد وينزداي في خطف بطاقة التأهل إلى الدور الثالث، بعد فوزه على مضيفه روثيرهام يونايتد بهدف دون مقابل.



