كأس الرابطة الإنكليزية: ليفربول يصطدم بليستر في ربع النهائي

وفي ديربي لندن آخر، يلتقي وست هام الذي أقصى مانشستر سيتي حامل اللقب في آخر أربعة مواسم، جاره توتنهام. ويلاقي أرسنال على ملعبه الإمارات سندرلاند، الوحيد من خارج البريميرليغ.

وتقام المباريات في 21 و22 كانون الأول/ديسمبر.

وبعد خروج سيتي، يبدو تشيلسي مرشحاً قوياً إلى جانب ليفربول لإحراز اللقب.

واحتاج رجال المدرّب الألماني توماس توخل إلى ركلات ترجيحية للتفوّق على أستون فيلا ساوثهامبتون

في الدورين السابقين.

لكن برنتفورد لن يكون لقمة سائغة، خصوصا وأنه يحاول بلوغ نصف النهائي للموسم الثاني توالياً.

أما وست هام الذي هزم قطبي مدينة مانشستر، فيحاول تكرار فوزه على توتنهام 1-0 الأسبوع الماضي في الدوري، علماً بأن الأخير يقاتل لإحراز لقبه الأول منذ 13 سنة.

بدوره، لم يحرز ليفربول اللقب منذ 2012، وستكون مواجهته صعبة أمام ليستر حامل لقب الكأس.

ويأمل مدرب أرسنال الإسباني ميكل أرتيتا في لقب يهدأ غضب جماهير "المدفعجية" بعد البداية البطيئة هذا الموسم. وسيكون مرشحاً قوياً للتغلب على سندرلاند من المستوى الثالث (ليغ وان).

ويتساوى ليفربول ومانشستر سيتي بثمانية ألقاب مقابل 5 لكل من أستون فيلا ومانشستر يونايتد وتشيلسي.