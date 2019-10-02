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دوري أبطال أوروبا
كأس الرابطة الإنكليزية

تغريم ليفربول لإشراك لاعب غير مؤهل في كأس الرابطة

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اكتفت رابطة الأندية الإنكليزية في كرة القدم الأربعاء بتغريم نادي ليفربول 200 ألف جنيه استرليني (نحو 246 الف دولار)، بسبب إشراك لاعب غير مؤهل في مواجهة ميلتون كينز دونز الاسبوع الماضي في الدور الثالث من كأس الرابطة.

AFP

وسيكون نصف هذه الغرامة معلق التنفيذ حتى نهاية موسم 2020-2021. وكان يمكن لعقوبة مفروضة على هذا النوع من الانتهاكات أن تصل إلى الإقصاء من البطولة.

ولم تكن شهادة الانتقال الدولية للاعب ليفربول الإسباني بيدرو تشيريفيلا مكتملة.

وكان اللاعب البالغ 22 عاماً يحتاج لشهادة جديدة بعد عودته إلى ناديه الأصلي هذا الصيف إثر انتهاء إعارته مع اكستريمادورا الإسباني.

ودخل تشيريفيلا بديلاً في الدقيقة 63 من المباراة التي فاز فيها ليفربول 2-صفر بتشكيلة احتياطية وتأهل إلى الدور الرابع ليلتقي أرسنال في مباراة نارية.

وجاء في بيان الرابطة "بعد مراجعة شاملة لكل الأدلة، قرر المجلس إنه لم يكن مناسباً استبعاد النادي من المسابقة بسبب عدد من العوامل المخففة".

وقال متحدث باسم ليفربول "تقبّل النادي الحكم والنتيجة والعقاب المفروض من قبل الرابطة".

وطلب ليفربول في تموز/يوليو شهادة الانتقال الجديدة لكن هذه العملية لا يمكن ان تستكمل إلا بواسطة الاتحاد الانكليزي، بحسب بطل أوروبا.
 
 

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