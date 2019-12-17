أستون فيلا يقسو على صغار ليفربول

واستغل أستون فيلا على أكمل وجه دخول ليفربول المباراة بالفريق الثاني بسبب مشاركة الفريق الأول في كأس العالم للأندية بقطر.

ويواجه بطل أوروبا أوروبا الأربعاء مونتيري المكسيكي في نصف نهائي الموندياليتو.

وتمكّن "الفيلانز" من بلوغ نصف النهائي بفضل خماسية مدوية تداول على تسجيلها كونور هوريان (15) وأحمد المحمدي (17 من ركلة جزاء) وجوناثان كودجيا (37 و45) وويسلي موراييس (90+2).

وفشلت كل محاولات ليفربول في تأجيل مباراة أستون فيلا لتزامنها مع مشاركة الفريق في مونديال الأندية واضطر لخوض المباراة بالفريق الرديف.

في الدور ذاته، يلتقي إيفرتون مع ليستر سيتي وأوكسفورد يونايتد مع حامل اللقب مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد مع كولشيستر.