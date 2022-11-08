ويتطلع الفريقان إلى تعويض إخفاقاتهما في الدوري وتحقيق نتيجةٍ إيجابية من أجل حجز مكان في دور الستة عشر، فإيفرتون يسعى إلى استعادة سكة الانتصارات التي غابت عنه في الجولتين الماضيتين من الدوري الإنكليزي الممتاز فيما لم يذق بورنموث طعم الفوز في خمس مباريات متتالية.

