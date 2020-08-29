أوباميانغ يهدي هدفه لروح الممثل تشادويك بوزمان ! August 29, 2020 18:29 0:44 دقيقة أهدى الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ هدفه في مرمى ليفربول ضمن مسابقة درع الاتحاد الإنكليزي لروح الممثل الأميركي تشادويك بوزمان الذي وافته المنية الجمعة عن 43 عاماً بعد معركة ضد سرطان القولون. تقارير إخبارية أرسنال ليفربول بيير إيميريك أوباميانغ تشادويك بوزمان درع الاتحاد الإنكليزي كأس الدرع الخيرية -آخر الفيديوهات 5:14 دقيقة أبرز المرشحين لخلافة هيغوايين في حال غادر يوفي 2:18 دقيقة مصائب برشلونة عند نيولز أولد بويز فوائد 0:57 دقيقة دجوكوفيتش يتوّج بلقب بطولة سينسيناتي 0:47 دقيقة أونزي: لميسي الحق بالبقاء أو المغادرة 0:28 دقيقة تعرف على المدرب البدني العائد إلى نادي برشلونة 3:00 دقيقة مراسم تتويج أرسنال بلقب درع الاتحاد الإنكليزي 0:44 دقيقة أوباميانغ يهدي هدفه لروح الممثل تشادويك بوزمان ! 5:49 دقيقة أرسنال بطلاً لدرع الاتحاد الإنكليزي 3:47 دقيقة كأس الدرع الخيرية: "مباراة في ظروف استثنائية" 1:06 دقيقة طواف فرنسا: بروتوكول صحي صارم