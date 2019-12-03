ويقام نصف النهائي الأول بين العراق أول المجموعة الأولى والبحرين ثانية المجموعة الثانية، على ستاد عبد الله بن خليفة في نادي الدحيل الساعة 5:00 مساء بالتوقيت المحلي.

ولعب المنتخبان منذ أسبوعين لقائهما الثاني ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة، في العاصمة الأردنية عمّان وانتهى بالتعادل السلبي، علماً أن لقاء الذهاب في المنامة انتهى أيضاً بالتعادل لكن بهدف لمثله.

ومساء الخميس، ستتجه الأنظار إلى المباراة المنتظرة بين قطر مستضيفة البطولة ومنتخب السعودية على ستاد الجنوب، أحد ستادات كأس العالم الذي افتتح في نهائي كأس الأمير 2019. وسيقام اللقاء الساعة 8:00 مساء بالتوقيت المحلي.

وكان العنابي فاز على الأخضر 2-0 في الدور الأول من بطولة كأس آسيا مطلع العالم الحالي في الإمارات.

وتكرر اللقاء بينهما مرتين في خليجي 22 الذي أقيم في المملكة عام 2014، ففي الدور الأول تعادلا 1-1، وفي النهائي فاز العنابي 2-1 بقيادة المدرب الجزائري جمال بلماضي