على أرضية ملعب الجنوب المونديالي، سجّل هدف المباراة الوحيد لمصلحة "الأخضر" عبد الله الحمدان (29).

وبلغ المنتخب السعودي النهائي لملاقاة نظيره البحريني الذي تغلب بدوره على العراق بركلات الترجيح (5-3) إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (2-2).

وهي المرة الرابعة التي تبلغ فيها السعودية المباراة النهائية بعد أعوام 2009 و2010 و2014، كما أعاد "الأخضر" الاعتبار لنفسه بعد خسارته أمام "العنابي" 1-2 في نهائي خليجي 22 في الرياض في كانون الأول/ديسمبر 2014، إضافة إلى خسارته في الدور الأول من كأس آسيا الأخير في الإمارات 2-0.

ملخص مباراة قطر والسعودية (1-0) في نصف نهائي "خليجي 24"

نهاية المباراة

دق 85: قطر قاب قوسين أو أدنى من معادلة النتيجة بعد عرضية من إسماعيل محمد ورأسية لأكرم عفيف افتقدت للدقة.

دق 82: كنو والشهراني بفرصتين أولاها على القائم وثانيها تألق في ردها الحارس الشيب، يقربان "الأخضر" من حسم أمر المباراة.

دق 63: ركنية قطرية مباشرة بقدم عبد العزيز حاتم تنهال على قائم فواز القرني في فرصة هدف محققة عاندها الحظ.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول: السعودية (1) - قطر (0)

دق 45+1: عمل هجومي منظم من "العنابي" ينتهي بتمريرة بيدرو لزميله عبد العزيز حاتم والأخير يسدد بقوة ولكن الحارس فواز القرني يتصدى بثبات.

دق 36: المعز علي في محاولة قطرية للتعديل ولكن تسديدته افتقدت للتركيز المطلوب.

دق 29: هدف ا عبد الله الحمدان يفتتح باب التسجيل للمنتخب السعودي عبر عبد الله الحمدان الذي استغل هفوة فادحة من الحارس سعد الشيب في التقاط الكرة.

دق 16: فراس البريكان في أول رد فعل سعودي ينسل من الرقابة الدفاعية ويسدد بقوة رغم الزاوية المغلقة والحارس سعد الشيب في المكان المناسب يصد الكرة.

دق 7: أول محاولة جدية قطرية أمام المرمى السعودي. الهيدوس يرسل كرة لبيدرو المنطلق على الجناح والأخير يهدي عرضية على طبق للمعز علي و"قناص العنابي" لم يحسن التعامل مع الكرة على غير عادته، لتضيع فرصة أولى محققة.

بداية المباراة

قطر - السعودية.. تشكيلتا المنتخبين