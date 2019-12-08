على ملعب عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل، أهدر "الأخضر" السعودي فرصة التقدم المبكر بعد إهدار قائده سلمان الفرج لركلة جزاء (11) ليردّ "الأحمر" البحريني في الشوط الثاني بخطف هدف الفوز واللقب التاريخي بقدم القناص محمد الرميحي (69).

وفشلت السعودية بالتالي في إحراز لقبها الأول منذ 2003 والرابع في تاريخها، وتجديد تفوقها على البحرين بعد أن تغلبت على الأخيرة 2-صفر في دور المجموعات.

وكانت مباراة الأحد في الدحيل استعادة أيضاً للقاء المنتخبين في النسخة السادسة عشرة من البطولة في الكويت عام 2003، حيث توجت السعودية باللقب وحلت البحرين ثانية (نظام مجموعة واحدة).

وفشل المنتخب السعودي في الانفراد بالمرتبة الثانية على صعيد أكثر المنتخبات تتويجاً باللقب الخليجي بعد الكويت حاملة الرقم القياسي (10 ألقاب)، وبقي متشاركاً المركز الثاني مع منتحب قطر الذي أقصاه من نصف نهائي النسخة الحالية (1-صفر)، ومنتخب العراق الذي خرج من دور الأربعة على يد البحرين بركلات الترجيح (3-5 بعد التعادل 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي).

ملخص مباراة البحرين والسعودية (1-0) في نهائي "خليجي 24"

نهاية المباراة: البحرين تفوز على السعودية ووتوج بلقب "خليجي 24"

تلى هدف التقدم البحريني محاولات سعودية كثيرة بهدف تعديل النتيجة، غير أنّ أغلبها لم تكتس صيغة الخطورة بسبب غياب عنصر التركيز والسقوط في فخ الاستعجال.

دق 69: هدف ا محمد الرميحي يمنح البحرين هدف التقدم من لمسة مميزة داخل المنطقة بعد عرضية متقنة من مهدي حميدان.

دق 67: ياسر الشهراني بتسديدة مباغتة كاد يغالط الحارس البحريني سيد جعفر.

دق 66: البحرين تمر بجانب افتتاح التهديف بكرة على العارضة سدّدها محمد الرميحي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول: البحرين (0) - (0) السعودية

دق 40: فواز القرني ينقذ كرة بحرينية صعبة للغاية من قلب المرمى ويجنّب "الأخضر" التأخر في النتيجة.

عقب ربع ساعة أولى مليئة بالأحداث، أخذت المواجهة منحًى تحفظياً وساد الحذر وطغت الحوار التكتيكية على المواجهة بين المدربين، الفرنسي هيرفي رونار (السعودية) ونظيره البرتغالي هيليو سوزا (البحرين)، ما أسهم في مرور 25 دقيقة كاملة دون فرص حقيقية على المرميين.

دق 13: مهدي حميدان في أول رد فعل بحريني على الهجمات السعودية، يسدد كرة مباغتة وجدت تدخل الحارس فواز القرني الذي تصدى بثبات.

دق 11: ركلة جزاء ضائعة - سالم الدوسري يتحصل على ركلة جزاء في توقيت مثالي وقائد "الأخضر" سلمان الفرج يهدرها بعد أن ارتطمت ركلته القوية بالقائم.

دق 4: سالم الدوسري يسدّد قذيفة صاروخية تنهال على العارضة البحرينية في أول محاولة خطيرة في اللقاء.

بداية المباراة

نهائي خليجي 24 بين البحرين والسعودية على ملعب عبد الله بن خليفة بالدحيل، يتشرف بحضور حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر رفقة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

البحرين - السعودية.. تشكيلتا المنتخبين