غضب جماهيري على المدرب إرفين كومان عقب الخروج المبكر للمنتخب العماني December 3, 2019 21:13 2:12 دقيقة تفاجأ الشارع الكروي في سلطنة عمان، بخروج منتخبِهم بعد خسارته من المنتخب السعودي، وصبت معظم الجماهير غضَبَها على المدرب الهولندي إيرفين كومان. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 8:32 دقيقة خليجي 24 – حصيلة تهديفية متميزة في الدور الأول 2:20 دقيقة كولومبيا تستضيف حفل سحب قرعة كوبا أميركا 2020 8:06 دقيقة خليجي 24: الجماهير العُمانية أبلت أفضل من كومان 4:16 دقيقة الدوري الإيطالي : أفضل 5 أهداف - الجولة 14 3:16 دقيقة الدوري الألماني: أفضل 5 أهداف - الجولة 13 2:33 دقيقة ميلووكي باكس يجتاح نيكس ويحصد فوزه الـ12 توالياً 0:31 دقيقة الزمالك يستبدل الصربي ميتشو بالفرنسي كارتيرون 1:42 دقيقة ماذا قال جاسم الشيخ بعد انتصار البحرين؟ 11:57 دقيقة موجز الأخبار 0:41 دقيقة ليونيل ميسي يتوّج بالكرة الذهبية لمرة سادسة قياسية