ردة فعل علي مدن على تأهل البحرين من قبل beIN SPORTS December 2, 2019 19:37 1:50 دقيقة -آخر الفيديوهات 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 0:52 دقيقة أكرم عفيف يوجه رسالة مؤثرة للجماهير القطرية 2:54 دقيقة تعادل اليمن والعراق في مباراة بعيدة عن الحسابات 4:05 دقيقة المنتخب السعودي يتأهل لملاقاة قطر في نصف النهائي 3:31 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 15 2:30 دقيقة الجماهير تستخدم مترو الدوحة للوصول إلى ستاد خليفة 4:16 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 15 3:01 دقيقة الدوري الإنكليزي الممتاز: أفضل 5 أهداف - الجولة 14 1:26 دقيقة أكرم عفيف يشعل وسائل التواصل الاجتماعي في قطر 3:59 دقيقة الجماهير الكويتية متفائلة قبل لقاء البحرين