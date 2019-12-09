وبلغ إجمالي جوائز خليجي 24 بقطر نحو أحد عشر مليون دولار لجميع المنتخبات المشاركة في هذه النسخة، وتعتبر قيمة استثنائية لن تتكرر في الدورات المقبلة.

وأوضح الاتحاد أنه سيتم العمل ابتداء من الدورة التالية من خلال اللائحة المالية السابقة التي تنص على أن يحصل الفائز بالكأس على مليون دولار، ونصف مليون دولار للمنتخب الوصيف.

أما نسخة هذا العام، فشهدت حصول البطل على ثلاثة ملايين دولار، فيما تم تخصيص مليوني دولار للوصيف، بينما حصل كل منتخب خرج من الدور الأول، على مليون دولار، وهي جوائز مقدمة من اللجنة المنظمة المحلية في قطر بصفة استثنائية.