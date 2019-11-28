خليجي 24: المؤتمر الصحفي لمنتخب العراق قبل مواجهة الإمارات من قبل beIN SPORTS November 28, 2019 09:31 13:34 دقيقة لمشاهدة مباريات "خليجي 24" بث مباشر عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، اضغط هنا:YouTube Facebook Twitter مقابلات خليجي 24 -آخر الفيديوهات 1:56 دقيقة أفضل تصديات المرحلة الخامسة من دوري الأبطال 2:33 دقيقة فالفيردي سعيد بتصدر برشلونة لـ "أصعب المجموعات" 3:20 دقيقة أياكس يتألق وينتصر خارج قواعده بثنائية 1:31 دقيقة هندرسون: كنا نريد إنهاء المهمة 1:50 دقيقة حكيمي يتحدث عن إبداع ميسي وحظوظ دورتموند 4:23 دقيقة إنتر ميلان يضرب بقوة في ملعب سلافيا براغ 7:49 دقيقة دوري أبطال أوروبا - أهداف اليوم 3:51 دقيقة تأهل تاريخي للايبزيغ 2:38 دقيقة التعادل يحسم قمّة ليفربول - نابولي 0:51 دقيقة ميسي يخوض مباراته رقم 700 مع برشلونة !