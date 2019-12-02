خليجي 24: الجماهير الكويتية متفائلة قبل لقاء البحرين December 2, 2019 14:15 3:59 دقيقة جماهير منتخب الكويت ولدى وصولها إلى مطار حمد الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، متفائلة بتحقيق الفوز على المنتخب البحريني والوصول إلى نصف نهائي خليجي 24، وتطالب لاعبيها بالتركيز. لمشاهدة البث المباشر لجميع مباريات بطولة كأس الخليج العربي الـ24، تابعونا عبر حساباتنا التالية: YouTube Facebook Twitter -آخر الفيديوهات 3:31 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 15 2:30 دقيقة الجماهير تستخدم مترو الدوحة للوصول إلى ستاد خليفة 4:16 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 15 3:01 دقيقة الدوري الإنكليزي الممتاز: أفضل 5 أهداف - الجولة 14 1:26 دقيقة أكرم عفيف يشعل وسائل التواصل الاجتماعي في قطر 3:59 دقيقة الجماهير الكويتية متفائلة قبل لقاء البحرين 1:53 دقيقة كأس العالم 2022 ... مسيرة التشييد مستمرة 0:28 دقيقة القطري أكرم عفيف أفضل لاعب في آسيا 2019 0:30 دقيقة الكويت والبحرين: التغطية الخاصة 2:51 دقيقة مونديال قطر 2022: تسع سنوات من العمل الدؤوب