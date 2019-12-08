خليجي 24 - إحصائيات وأرقام من قبل beIN SPORTS December 8, 2019 20:48 3:03 دقيقة أسدلت الستائر على خليجي 24 وتوج منتخب البحرين بطلاً على أرض الدوحة في بطولة مميزة رصد فيها عدد من الأرقام والإحصائيات ذات الدلالة. -آخر الفيديوهات 3:43 دقيقة ليغانيس يتجاوز سلتا فيغو في معركة القاع 3:03 دقيقة خليجي 24 - إحصائيات وأرقام 2:36 دقيقة جماهير البحرين تعبّر عن فرحتها بالتتويج التاريخي 3:10 دقيقة بارما يعود بالانتصار من أرض سمبدوريا 2:05 دقيقة الشيخ وباقر يتفقان على صعوبة لقب البحرين التاريخي 3:08 دقيقة رئيس الاتحاد الآسيوي يهنئ المنتخب البحريني 1:22 دقيقة عبد الله عطيف: نعتذر من جماهيرنا 3:35 دقيقة لحظات للذكرى عقب إطلاق صافرة تتويج البحرين باللقب 0:41 دقيقة سيلتيك يحافظ على لقبه بفوزه على غريمه رينجرز 3:52 دقيقة البحرين تتوّج باللقب الخليجي للمرة الأولى