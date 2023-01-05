وأوضحت اللجنة أن افتتاح البطولة سيكون في الساعة الخامسة وخمس وأربعين دقيقة مساءً بالتوقيت المحلي، على أن تكون مباراة الافتتاح بين العراق وعمان في الساعة السابعة، ومواجهة السعودية واليمن في التاسعة وخمس وأربعين دقيقة من مساء يوم الجمعة السادس من يناير.

