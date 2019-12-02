ودخل منتخب العراق إلى المباراة وهو متأهل مسبقاً في الوقت الذي كان به نظيره اليمني قد ودّع البطولة مهما كانت النتيجة في مباراته الثالثة الأخيرة.

وأشرك السلوفيني كاتانيتش مجموعة كبيرة من البدلاء في التشكيلة الأساسية طمعاً في إراحة نجوم أسود الرافدين لموقعة نصف النهائي.

وتلقت آمال منتخب العراق صفعة قوية بطرد لاعبه مصطفى محمد جابر بسبب الخشونة من الدقيقة الثامنة بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وألغى حكم المباراة هدفاً لمنتخب اليمن سجله عبد السميع (58) بسبب وجود خطأ على زميله عبد ربه ليبقى منتخب اليمن هو الوحيد الذي لم يتمكن من تسجيل أي هدف في المجموعة.

وحصد منتخب اليمن نقطة وحيدة في البطولة بالوقت الذي رفع به منتخب العراق رصيده إلى سبع نقاط متأهلاً في الصدارة أمام قطر الثانية بست نقاط ومن ثم الإمارات ثلاث.