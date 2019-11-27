بدر المطوع...القائد الذي تواضع رغم تميزه من قبل beIN SPORTS November 27, 2019 20:11 0:58 دقيقة صنع القائد الكويتي بدر المطوع هدفين من أصل ثلاثة فاز بهم الأزرق على شقيقه المنتخب السعودي الذي سجل هدفاً يتيماً، لكن نجم الفريق نسب نجاح منتخب بلاده لجميع اللاعبين وحتى للكادر الطبي .. -آخر الفيديوهات 0:58 دقيقة بدر المطوع...القائد الذي تواضع رغم تميزه 0:25 دقيقة الرشيدي: "قدّمنا مباراة كبيرة" 3:55 دقيقة الأزرق الكويتي يتألق ويحسم دربي الخليج بفوز عريض 0:38 دقيقة جواو فيليكس يحرز جائزة "الفتى الذهبي" 0:44 دقيقة أحمد اليوسف: "مواجهة السعودية في غاية الأهمية" 2:54 دقيقة التعادل سيّداً لمواجهة عمان والبحرين 2:16 دقيقة المنتخب السعودي يتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية 1:46 دقيقة المنتخب الكويتي ينهي استعداداته لملاقاة السعودية 1:33 دقيقة لويس إنريكي يتهم مورينو بأنه لم يكن "وفياً" 0:33 دقيقة إبراهيموفيتش شريكا في نادي هاماربي لكرة القدم