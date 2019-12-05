الهزاع : "المباراة كانت صعبة" December 5, 2019 22:14 0:38 دقيقة أكد عبد الله الهزاع لاعب المنتخب البحريني أن المباراة كانت صعبة وانهم لم يتوقعوا ان تبلغ ركلات الترجيح. وأوضح الهزاع ان عناصر منتخب بلاده حافظت على لياقتها البدينة بفضل اسلوب المداورة بين اللاعبين الذي اعتمده مدرب المنتخب البحريني خلال البطولة. مقابلات خليجي 24 -آخر الفيديوهات 0:56 دقيقة حارس العراق: "قلة التركيز أفقدتنا المباراة" 3:08 دقيقة مقابلة حصرية مع لويس سواريز 0:38 دقيقة الهزاع : "المباراة كانت صعبة" 4:37 دقيقة فانتازي الـ"بريمرليغ" - الحلقة السادسة 0:51 دقيقة المالكي: واجهنا منافسا صعبا في مباراة الهدف الواحد 0:56 دقيقة استقالة رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم 1:27 دقيقة إسماعيل محمد: لم يحالفنا الحظ للتسجيل 3:50 دقيقة السعودية تلاقي البحرين في نهائي خليجي 24 5:37 دقيقة البحرين إلى نهائي "خليجي 24" 4:59 دقيقة ميسي يتفوق على رونالدو