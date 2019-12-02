بلغ المنتخب السعودي الدور نصف النهائي لكأس الخليج العربي "خليجي 24" بفوزه على المنتخب العماني 3-1، اليوم الاثنين، في المرحلة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.

سجل فراس البركان (25) وهتان البهبري (42 و58) ثلاثية الأخضر السعودي، فيما جاء هدف عمان الوحيد عبر المنذر العلوي في الدقيق (55).

بهذا الفوز تأهل المنتخب السعودي إلى الدور نصف النهائي متصدراً للمجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بفارق نقطتين عن المنتخب البحريني الذي تأهل بدوره إلى نصف النهائي بحلوله ثانياً بـ 4 نقاط بفارق الأهداف عن المنتخب العماني الثالث، فيما تراجع المنتخب الكويتي إلى المركز الرابع بـ 3 نقاط.

وفي المباراة الثانية لحساب المجموعة ذاتها، تفوق المنتخب البحريني على المنتخب الكويتي 4-2.

ويلتقي المنتخب السعودي في نصف النهائي مع ثاني المجموعة الأولى منتخب قطر، فيما يواجه المنتخب البحريني متصدّر المجموعة الأولى العراق.

- المباراة تنتهي بتفوق مستحق للمنتخب السعودي الذي تأهل إلى نصف النهائي وحكم على حامل اللقب منتخب عمان بالخروج منذ الدور الأول.

(75) - مع وصول المباراة للربع ساعة الأخير من الوقت الأصلي أظهر المنتخب السعودي قدرة كبيرة على التحكم في المباراة، فيما بدا المنتخب العماني عاجزاً على خلق الفرص.

(58) - الرد السعودي يأتي سريعاً بهدف ثالث حمل توقيع هتان البهبري.

(55) - المنذر العلوي يجد ثغرة للتسديد ويطلق كرة زاحفة خدعت الحارس فواز القرني مقلصاً الفارق للمنتخب العماني.-

نهاية الشوط الأول بتقدم المنتخب السعودي بثنائية نظيفة.

(45+3) - كاد محسن جوهر أن يقلص الفارق لمنتخب عمان لكن تسديدة المخادعة تفطن لها الحارس فواز القرني وحولها إلى ركنية.

(42) - هتان البهبري يضيف الهدف الثاني للمنتخب السعودي بتسديدة زاحفة اصطدمت بالدفاع العماني وخدعت الحارس فايز الرشيدي.

(25) - فراس البريكان يمنح التقدم للمنتخب السعودي بتسديدة قوية في سقف المرمى تجاوز مهارة الحارس العماني فايز الرشيدي وتهادت في الشباك العمانية.

- بعد مرور ربع ساعة على انطلاق المباراة لم تتغير نتيجة التعادل السلبي ولم يتمكن المنتخبان من خلق فرص محققة للتسجيل.

(1) - المنتخب السعودي يظهر نواياه الهجومية مبكراً بتسديدة قوية من سلمان الفرج مرت قريبة من المرمى العماني.

تشكيلة منتخب عمان

🎖تشكيلة منتخبنا الوطني الأول في مواجهة المنتخب السعودي.

بالتوفيق للأحمر 🇴🇲#عمان_السعودية #خليجي24 pic.twitter.com/BHs5Yd0xDs — OFA - Official Page (@OmanFA) December 2, 2019

تشكيلة المنتخب السعودي