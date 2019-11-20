المنتخبان العراقي واليمني يصلان إلى العاصمة القطرية الدوحة November 20, 2019 18:48 3:07 دقيقة وصل إلى الدوحة منتخبا العراق واليمن تأهبا للمشاركة في كأس الخليج العربي في نسختها الرابعة والعشرين قطر ألفين وتسعة عشر حيث كشف المنتخبان عن رغبتِهما في تقديم وجه مشرف في البطولة . تقارير إخبارية كأس الخليج العربي الثانية والعشرين لكرة القدم -آخر الفيديوهات 5:00 دقيقة كأس ديفيس: نادال يقود إسبانيا للفوز على روسيا 3:07 دقيقة المنتخبان العراقي واليمني يصلان إلى الدوحة 0:27 دقيقة دجوكوفيتش يقود صربيا للفوز على اليابان 0:49 دقيقة ماذا قال مورينيو عن توتنهام في نهائي الأبطال؟ 0:58 دقيقة بايل "يستفز" ريال مدريد بعَلَم مثير للجدل 5:18 دقيقة ردود أفعال متباينة بعد تعاقد توتنهام مع مورينيو 2:17 دقيقة يونيون ضد هيرتا .. الوافد الجديد ضد الكبير المتمرس 2:23 دقيقة أمين حارث وجايدون سانشو وجها لوجه ! 0:45 دقيقة منتخب سوريا...جدلية الأداء تحسمها النتائج 2:23 دقيقة الكلاسيكر .. أعظم مواجهة في كرة القدم الألمانية