السندباد البحري .. شعار وتعويذة خليجي 25 من قبل beIN SPORTS January 5, 2023 10:22 3:21 دقيقة تعود شخصية السندباد البحري والتي ارتبطت بالأساطير التاريخيّة إلى الظهورِ مجدّداً ولكن على مسرح كرة القدم بعد اعتمادها شعاراً ورمزاً وتعويذةً لخليجي 25. تقارير إخبارية البصرة كأس الخليج العربي -آخر الفيديوهات 0:19 دقيقة ميسي سعيد بعودته إلى تدريبات باريس سان جيرمان 3:21 دقيقة السندباد البحري .. شعار وتعويذة خليجي 25 0:32 دقيقة مواجهة قوية بين الأهلي والعربي 0:56 دقيقة تشلسي يرفض الخضوع لشروط بنفيكا! 0:46 دقيقة قمّة من العيار الثقيل بين تشلسي ومانشستر سيتي 3:26 دقيقة كين يقود توتنهام لفوز كبير على كريستال بالاس 0:37 دقيقة هاو ينفي شائعة انتقال رونالدو إلى نيوكاسل مستقبلاً 1:28 دقيقة استقبال مميز لسواريس من قبل جماهير غريميو 1:55 دقيقة فوز ثمين للدحيل على الغرافة 0:44 دقيقة تأكيد عقوبة ليفاندوفسكي بالإيقاف لثلاث مباريات