تظهر شخصية السندباد البحري مع بساطه السحري المتحرك أثناء لعبه بالكرة، واضعاً صفارةً في فمه، ويعتبر السندباد شخصيةً أسطورية من شخصيات ألف ليلة وليلة، حيث زار في حكايته أماكنَ سحرية، واجه خلالها مختلف المصاعب والأهوال.

